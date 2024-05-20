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Адріус® капсули, №30 - Одеса (300091) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 207 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
398,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
456,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
418,93
Економія: -22,93 грн
396,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
448,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (2)
468,12 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
453,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
473,34
Економія: -75,70 грн
397,64 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
446,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
398,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
435,33
Економія: -50,20 грн
385,13 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
485,99
Економія: -102,13 грн
383,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1), капсули (1)
425,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
376,20 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
423,10
Економія: -28,98 грн
394,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
439,51
Економія: -42,64 грн
396,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
446,99
Економія: -63,13 грн
383,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
458,97
Економія: -54,17 грн
404,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
429,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: капсули (20)
441,55
Економія: -47,48 грн
394,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
376,20 грн