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Адріус® капсули, №30 - Львів (300091) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (4)
489,06
Економія: -80,88 грн
408,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
376,20 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
410,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
445,24
Економія: -60,11 грн
385,13 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
429,99
Економія: -46,13 грн
383,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
376,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
474,99
Економія: -91,13 грн
383,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
480,99
Економія: -97,13 грн
383,86 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
423,27
Економія: -38,14 грн
385,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
406,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
396,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
420,99
Економія: -37,13 грн
383,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
485,99
Економія: -102,13 грн
383,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (59)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
406,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
396,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
507,99
Економія: -124,13 грн
383,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
376,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
425,99
Економія: -42,13 грн
383,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
454,99
Економія: -71,13 грн
383,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
474,99
Економія: -91,13 грн
383,86 грн