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Адріус® капсули, №30 - Київ (300091) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 584 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
406,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
433,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
376,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
431,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
376,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
423,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
406,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
376,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
417,66 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
550,60
Економія: -133,70 грн
416,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -163,90 грн
382,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
545,50
Економія: -163,40 грн
382,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
467,50
Економія: -76,49 грн
391,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
423,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
424,14 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -163,90 грн
382,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
406,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
446,99
Економія: -63,13 грн
383,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
381,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: капсули (2)
368,02 грн