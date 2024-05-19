Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела жирних кислотNOW FOODS OMEGA-3 1000 мгЦіни в аптеках

NOW FOODS OMEGA-3 1000 мг капсули м'які, №30 - Львів (709335) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
212,10 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
247,99
Економія: -31,65 грн
216,34 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
220,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
212,10 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
247,31 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
311,80
Економія: -96,50 грн
215,30 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (4)
276,99
Економія: -60,65 грн
216,34 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
273,99
Економія: -57,65 грн
216,34 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
286,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
217,56
Економія: -10,42 грн
207,14 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
316,10
Економія: -100,80 грн
215,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
253,20
Економія: -46,62 грн
206,58 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
240,99
Економія: -24,65 грн
216,34 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
283,99
Економія: -67,65 грн
216,34 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
263,99
Економія: -47,65 грн
216,34 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
298,99
Економія: -82,65 грн
216,34 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
212,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
244,99
Економія: -28,65 грн
216,34 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
263,99
Економія: -47,65 грн
216,34 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
276,99
Економія: -60,65 грн
216,34 грн