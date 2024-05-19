АЦЕРОЛА З ПІДСОЛОДЖУВАЧЕМ ВІТАВІТ таблетки 1 г блістер, №10 - Київ (745221) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Макіївська, 7
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
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Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
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Липовець, вул. Липківського Василя, 57
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Первомайськ, вул. Гагаріна Юрія, 29/9
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Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 37-А
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сахновщина, вул. Південно-Вокзальна, 9
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
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