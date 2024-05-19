АЦЕРОЛА ВІТАВІТ таблетки 1000 мг банка, №30 - Львів (713095) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
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Львів, вул. Низинна, 2
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Львів, вул. Наукова, 43-А
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
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Липовець, вул. Липківського Василя, 57
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Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Біла ромашка
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Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
Біла ромашка
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Київ, просп. Берестейський, 94/1
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Родини Бунге, 8
Фармація
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Всього: упаковка (2)
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Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Фармація
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Гарматна, 16/85
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9