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АЦЕРОЛА ВІТАВІТ таблетки 1000 мг банка, №30 - Львів (713095) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
156,86
Економія: -9,00 грн
147,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
158,88
Економія: -10,07 грн
148,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
153,91
Економія: -6,05 грн
147,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
157,83
Економія: -7,19 грн
150,64 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
188,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
189,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
155,81
Економія: -11,08 грн
144,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
Всього: упаковка (1)
186,65
Економія: -5,60 грн
181,05 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 94/1
Всього: упаковка (1)
186,65
Економія: -5,60 грн
181,05 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Родини Бунге, 8
Всього: упаковка (1)
186,65
Економія: -5,60 грн
181,05 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (2)
192,10
Економія: -46,65 грн
145,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (1)
192,10
Економія: -46,65 грн
145,45 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (1)
186,65
Економія: -5,60 грн
181,05 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
192,10
Економія: -46,65 грн
145,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
150,94
Економія: -5,49 грн
145,45 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
192,15
Економія: -5,76 грн
186,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (1)
189,79 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
176,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
192,10
Економія: -46,65 грн
145,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (3)
192,10
Економія: -46,65 грн
145,45 грн