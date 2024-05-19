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АЦЕРОЛА ВІТАВІТ таблетки 1000 мг банка, №30 - Київ (713095) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
176,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
150,94
Економія: -5,49 грн
145,45 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
192,10
Економія: -46,65 грн
145,45 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
192,10
Економія: -46,65 грн
145,45 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
192,15
Економія: -5,76 грн
186,39 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (3)
192,10
Економія: -46,65 грн
145,45 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (1)
186,65
Економія: -5,60 грн
181,05 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (1)
192,10
Економія: -46,65 грн
145,45 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (2)
192,10
Економія: -46,65 грн
145,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (1)
189,79 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 94/1
Всього: упаковка (1)
186,65
Економія: -5,60 грн
181,05 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Родини Бунге, 8
Всього: упаковка (1)
186,65
Економія: -5,60 грн
181,05 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
186,65
Економія: -5,60 грн
181,05 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (1)
186,65
Економія: -5,60 грн
181,05 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
Всього: упаковка (1)
186,65
Економія: -5,60 грн
181,05 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (2)
186,65
Економія: -5,60 грн
181,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
156,70
Економія: -11,97 грн
144,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
186,65
Економія: -5,60 грн
181,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Всього: упаковка (2)
190,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
189,91 грн