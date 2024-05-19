АЦЕРОЛА ВІТАВІТ таблетки 1000 мг банка, №30 - Київ (713095) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 94/1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Родини Бунге, 8
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
В інших містах:
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57