Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки, що застосовують при гельмінтозахАнтиглистЦіни в аптеках

Антиглист капсули 0,4 г, №30 - Львів (240625) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1
Всього: упаковка (6)
98,99
Економія: -27,51 грн
71,48 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 47
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -19,02 грн
71,48 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (1)
85,99
Економія: -14,51 грн
71,48 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
Всього: упаковка (1)
92,99
Економія: -21,51 грн
71,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (3)
85,67
Економія: -12,61 грн
73,06 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
Всього: упаковка (2)
95,50
Економія: -24,02 грн
71,48 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
88,86
Економія: -11,19 грн
77,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
83,47
Економія: -10,12 грн
73,35 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -12,51 грн
71,48 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
Всього: упаковка (1)
85,50
Економія: -14,02 грн
71,48 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (2)
78,00
Економія: -2,34 грн
75,66 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Всього: упаковка (1)
68,43
Економія: -8,40 грн
60,03 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, пров. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (2)
93,99
Економія: -22,51 грн
71,48 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
Всього: упаковка (2)
85,50
Економія: -14,02 грн
71,48 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
89,50
Економія: -18,02 грн
71,48 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
82,99
Економія: -11,51 грн
71,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
63,14
Економія: -5,47 грн
57,67 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
92,99
Економія: -21,51 грн
71,48 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -12,51 грн
71,48 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
81,00
Економія: -15,30 грн
65,70 грн