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Атероклін капсули 400 мг, №60 - Львів (429896) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
366,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
377,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
377,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
348,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
377,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
377,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
377,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
377,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
366,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
398,99
Економія: -43,16 грн
355,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
377,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
377,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
348,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: капсули (30)
402,99
Економія: -47,16 грн
355,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
435,99
Економія: -80,16 грн
355,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
464,99
Економія: -109,16 грн
355,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
377,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
377,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
366,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
377,80 грн