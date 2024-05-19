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АЛОЕ ВЕРА AN NATUREL капсули 50 мг, №30 - Київ (302841) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 10
Всього: упаковка (1)
174,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (1)
151,50 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (1)
188,30 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (1)
174,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
188,30 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Всього: упаковка (1)
188,30 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Йорданська, 7-В
Всього: упаковка (2)
174,80 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (1)
174,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (1)
188,30 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Всього: упаковка (1)
188,30 грн
Галафарм
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Всього: упаковка (1)
174,80 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (1)
174,80 грн
Аптека для економних
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Всього: упаковка (2)
174,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, просп. Голосіївський, 94/1-А
Всього: упаковка (2)
188,30 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Юності, 6-А
Всього: упаковка (2)
188,30 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (1)
174,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Всього: упаковка (1)
174,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Всього: упаковка (2)
188,30 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Миропільська, 11
Всього: упаковка (2)
174,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Гайдай Зої, 6
Всього: упаковка (2)
188,30 грн