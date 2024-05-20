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Алкофф капсули, №10 - Запоріжжя (849692) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
180,00
Економія: -4,60 грн
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (3)
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
182,00
Економія: -6,60 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Всього: упаковка (1)
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:45
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всього: упаковка (3)
180,00
Економія: -4,60 грн
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (2)
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
Всього: упаковка (2)
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (2)
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Преображенського Інженера, 13
Всього: упаковка (3)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
Всього: упаковка (2)
200,60
Економія: -25,20 грн
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (3)
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 9
Всього: упаковка (3)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (2)
184,10
Економія: -8,70 грн
175,40 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Томаківка, вул. Шосейна, 22
Всього: упаковка (2)
175,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Марганець, вул. Київська, 145
Всього: упаковка (3)
186,20
Економія: -10,80 грн
175,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Солоне, вул. Гагаріна Юрія, 30-Б
Всього: упаковка (6)
186,20
Економія: -10,80 грн
175,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (3)
186,20
Економія: -10,80 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (6)
184,10
Економія: -8,70 грн
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
175,40 грн