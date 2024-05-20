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Алкофф капсули, №10 - Одеса (849692) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (4)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (10)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (6)
184,10
Економія: -8,70 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (2)
200,60
Економія: -25,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (4)
196,50
Економія: -21,10 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (3)
200,60
Економія: -25,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (3)
198,60
Економія: -23,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (7)
200,60
Економія: -25,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (22)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Всього: упаковка (6)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Всього: упаковка (7)
192,40
Економія: -17,00 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (3)
198,60
Економія: -23,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (3)
196,50
Економія: -21,10 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (3)
200,60
Економія: -25,20 грн
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (4)
175,40 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
Всього: упаковка (3)
184,10
Економія: -8,70 грн
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Всього: упаковка (3)
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
Всього: упаковка (3)
184,10
Економія: -8,70 грн
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
Всього: упаковка (5)
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (5)
175,40 грн