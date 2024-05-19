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Алкофф капсули, №10 - Львів (849692) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (7)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
196,50
Економія: -21,10 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (11)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (13)
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (6)
200,60
Економія: -25,20 грн
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (3)
182,00
Економія: -6,60 грн
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (3)
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (3)
200,60
Економія: -25,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (2)
196,50
Економія: -21,10 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (6)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (3)
190,30
Економія: -14,90 грн
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (3)
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (4)
182,00
Економія: -6,60 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (3)
200,60
Економія: -25,20 грн
175,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (5)
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (3)
198,60
Економія: -23,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (2)
196,50
Економія: -21,10 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (3)
200,60
Економія: -25,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 58
Всього: упаковка (4)
194,40
Економія: -19,00 грн
175,40 грн