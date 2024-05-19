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Алкофф капсули, №10 - Київ (849692) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (5)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (4)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (7)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (15)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (3)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (9)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (7)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (3)
196,50
Економія: -21,10 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (3)
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (8)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (18)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (8)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (3)
200,60
Економія: -25,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (3)
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (14)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (4)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (4)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (4)
200,60
Економія: -25,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Всього: упаковка (4)
200,60
Економія: -25,20 грн
175,40 грн