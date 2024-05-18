Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки, що сприяють детоксикації організмуАлкоффЦіни в аптеках

Алкофф капсули, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (849692) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (6)
175,40 грн
Аптека соціальних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (2)
175,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (2)
200,60
Економія: -25,20 грн
175,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (3)
186,20
Економія: -10,80 грн
175,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (7)
184,10
Економія: -8,70 грн
175,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (5)
175,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (2)
182,00
Економія: -6,60 грн
175,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
175,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (2)
175,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (1)
175,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (3)
175,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (2)
186,20
Економія: -10,80 грн
175,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (1)
190,30
Економія: -14,90 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (2)
202,70
Економія: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (3)
186,20
Економія: -10,80 грн
175,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (2)
182,00
Економія: -6,60 грн
175,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
Всього: упаковка (8)
175,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
Всього: упаковка (3)
175,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (5)
175,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 98
Всього: упаковка (11)
186,20
Економія: -10,80 грн
175,40 грн