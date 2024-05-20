Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волоссяSTOP demodexЦіни в аптеках

STOP demodex капсули 400 мг, №30 - Одеса (873520) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
246,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
276,20 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
276,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
276,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
276,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
266,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
223,42 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
276,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
276,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
276,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
223,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
276,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
276,20 грн