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STOP demodex капсули 400 мг, №30 - Київ (873520) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
259,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
356,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
259,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
240,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
259,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
259,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
352,21
Економія: -61,59 грн
290,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
322,55
Економія: -55,41 грн
267,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
259,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
288,35
Економія: -44,00 грн
244,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
259,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
259,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
259,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
259,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
291,46
Економія: -40,67 грн
250,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
306,77
Економія: -37,74 грн
269,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
259,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
259,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
305,23
Економія: -37,34 грн
267,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
259,80 грн