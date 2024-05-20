Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волоссяSTOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) КРАПЛІЦіни в аптеках

STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) КРАПЛІ 50 мл, №1 - Одеса (143791) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
188,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
159,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
156,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (3)
183,10 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (2)
170,69 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
167,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
135,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
156,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
161,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
170,53
Економія: -14,20 грн
156,33 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
156,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
114,83 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
156,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
135,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
156,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
156,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
156,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
154,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
139,72
Економія: -13,60 грн
126,12 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
117,67 грн