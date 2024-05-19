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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) КРАПЛІ 50 мл, №1 - Київ (143791) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 460 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
135,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (5)
188,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
188,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
165,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
165,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
188,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
135,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (5)
188,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
188,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
110,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (2)
188,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4)
188,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (46)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
135,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (7)
144,37 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
188,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (4)
143,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
144,24 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
188,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
172,03
Економія: -31,48 грн
140,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
188,00 грн