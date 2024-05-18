Акневіт капсули, №30 - Харків (134482) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 133 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
Детальніше
Всього: капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), капсули (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1), капсули (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8