Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волоссяАкневітЦіни в аптеках

Акневіт капсули, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (134482) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
256,19
Економія: -30,48 грн
225,71 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
268,49
Економія: -37,96 грн
230,53 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
248,91 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
254,99
Економія: -35,65 грн
219,34 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
247,05
Економія: -21,45 грн
225,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
227,94 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
261,62
Економія: -34,98 грн
226,64 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
250,99
Економія: -31,65 грн
219,34 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
265,41
Економія: -39,62 грн
225,79 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
261,03
Економія: -30,14 грн
230,89 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
264,26
Економія: -38,00 грн
226,26 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
242,02
Економія: -15,76 грн
226,26 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
227,94 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
259,18
Економія: -28,21 грн
230,97 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
247,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: капсули (2)
249,84 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
236,03
Економія: -9,62 грн
226,41 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
244,18
Економія: -17,52 грн
226,66 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
227,94 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
263,58
Економія: -34,78 грн
228,80 грн