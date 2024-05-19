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АРТИШОКУ ЕКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки 200 мг, №60 - Львів (229424) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
60,76 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
62,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
61,30 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
62,62 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
65,30 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
62,62 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
62,38 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
61,24 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
65,30 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (2)
62,80 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
61,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
56,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: таблетки (10)
80,72
Економія: -14,98 грн
65,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
65,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
62,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
61,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
68,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 29
Всього: упаковка (1)
61,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: упаковка (1)
66,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (1)
65,20 грн