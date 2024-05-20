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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ХОНДРОЇТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ХОНДРОЇТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" бальзам 100 мл - Одеса (481448) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
64,47 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
75,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
62,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
59,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (2)
59,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (4)
59,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2)
55,00 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
62,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
59,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
59,70 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (2)
62,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
59,77 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
62,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
59,64 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Всього: упаковка (2)
69,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (2)
65,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
69,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
70,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
61,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (4)
59,65 грн