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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ХОНДРОЇТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ХОНДРОЇТИН З ГЛЮКОЗАМІНОМ" бальзам 100 мл - Львів (481448) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
69,11 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
62,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
64,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
66,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
62,83 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Винники, вул. Винна Гора, 5
Всього: упаковка (1)
63,22
Економія: -9,99 грн
53,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
61,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
65,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
65,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (1)
65,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (2)
65,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
60,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (2)
60,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (1)
64,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (3)
62,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
61,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (2)
65,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (2)
64,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (2)
62,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (1)
60,96 грн