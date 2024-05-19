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АНТИХОЛЕСТЕРИН ЛЮЦЕРНА , №50 - Львів (112466) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (2)
148,99
Економія: -50,92 грн
98,07 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (3)
117,50 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
100,50
Економія: -5,02 грн
95,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (1)
126,81
Економія: -4,81 грн
122,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
112,70 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (9)
104,50
Економія: -3,13 грн
101,37 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (3)
108,50
Економія: -3,25 грн
105,25 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-В
Всього: упаковка (1)
116,99
Економія: -18,92 грн
98,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
111,18
Економія: -3,28 грн
107,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
122,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
103,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
103,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
102,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (1)
103,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
102,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
103,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (1)
105,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (3)
103,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (2)
103,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (2)
103,70 грн