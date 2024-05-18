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АНТИХОЛЕСТЕРИН ЛЮЦЕРНА , №50 - Харків (112466) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (1)
112,80
Економія: -6,90 грн
105,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
115,64
Економія: -17,30 грн
98,34 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
130,00
Економія: -21,50 грн
108,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
135,00
Економія: -29,00 грн
106,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
105,96 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (5)
135,00
Економія: -27,00 грн
108,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
130,00
Економія: -22,00 грн
108,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (7)
130,00
Економія: -24,00 грн
106,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-В
Всього: упаковка (1)
116,99
Економія: -18,92 грн
98,07 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (3)
108,50
Економія: -3,25 грн
105,25 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (9)
104,50
Економія: -3,13 грн
101,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (1)
128,06
Економія: -6,06 грн
122,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
Всього: упаковка (1)
117,88
Економія: -20,33 грн
97,55 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
122,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
103,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (2)
112,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (3)
103,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
112,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
102,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
102,50 грн