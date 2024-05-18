АНТИХОЛЕСТЕРИН ЛЮЦЕРНА , №50 - Харків (112466) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Елітфарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-В
Свк фарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Свк фарм
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128