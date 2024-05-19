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АНТИСТРЕС-БІОКОМПЛЕКС капсули, №50 - Львів (114381) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
114,80 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (4)
122,50
Економія: -3,67 грн
118,83 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
125,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (2)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Утконосівка, вул. Миру, 29
Всього: упаковка (3)
137,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (2)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
Всього: упаковка (1)
126,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (3)
126,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (4)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (3)
126,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (2)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (1)
117,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 133
Всього: упаковка (2)
126,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Всього: упаковка (1)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (1)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Всього: упаковка (1)
114,80 грн