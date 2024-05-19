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АНТИСТРЕС-БІОКОМПЛЕКС капсули, №50 - Київ (114381) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (4)
122,50
Економія: -3,67 грн
118,83 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (2)
123,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
154,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
123,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
123,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (2)
120,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (4)
124,00 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
114,80 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (1)
107,59
Економія: -5,97 грн
101,62 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
124,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
Всього: упаковка (1)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (4)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (2)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
Всього: упаковка (1)
126,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Палія Семена, 133
Всього: упаковка (2)
126,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (3)
126,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (2)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (3)
126,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Всього: упаковка (1)
114,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Всього: упаковка (1)
114,80 грн