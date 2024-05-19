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АНТИОКСИДАНТНИЙ БІОКОМПЛЕКС капсули, №50 - Київ (94310) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (1)
82,53
Економія: -3,73 грн
78,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (2)
106,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Всього: упаковка (2)
100,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
100,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом