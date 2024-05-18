L-ТИРОЗИН капсули, №50 - Харків (103837) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
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Харків, вул. Достоєвського, 10
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Харків, проїзд Стадіонний, 11
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Харків, вул. Золочівська, 19
Ощад аптека
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Харків, просп. Байрона, 183
Аптека бам
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 52
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Харків, просп. Перемоги, 64-Г
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Біблика, 1-Б
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
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Вільшани, вул. Центральна, 1-Е
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Слобожанське, вул. Закори, 11
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Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
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Полтава, вул. Миру, 9
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гоголя, 26
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Всього: упаковка (1)
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Полтава, вул. Соборності, 44