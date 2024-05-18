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L-ТИРОЗИН капсули, №50 - Харків (103837) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
103,99
Економія: -16,44 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (4)
100,99
Економія: -13,44 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
97,99
Економія: -10,44 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2)
105,99
Економія: -18,44 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: упаковка (2)
123,99
Економія: -36,44 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (2)
96,99
Економія: -9,44 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (1)
103,50
Економія: -15,95 грн
87,55 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (1)
104,50
Економія: -16,95 грн
87,55 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (3)
101,99
Економія: -14,44 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 52
Всього: упаковка (3)
116,50
Економія: -28,95 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
109,50
Економія: -21,95 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (4)
102,50
Економія: -14,95 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Біблика, 1-Б
Всього: упаковка (3)
125,50
Економія: -37,95 грн
87,55 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (2)
101,50 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Всього: упаковка (1)
97,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
102,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
102,50 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
Всього: упаковка (1)
112,99
Економія: -25,44 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільшани, вул. Центральна, 1-Е
Всього: упаковка (1)
110,50
Економія: -22,95 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Закори, 11
Всього: упаковка (1)
120,99
Економія: -33,44 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (2)
104,99
Економія: -17,44 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
107,99
Економія: -20,44 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гоголя, 26
Всього: упаковка (1)
117,99
Економія: -30,44 грн
87,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
114,50
Економія: -26,95 грн
87,55 грн