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8 НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ капсули, №50 - Львів (114245) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
139,99
Економія: -20,70 грн
119,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 63
Всього: упаковка (1)
161,99
Економія: -42,70 грн
119,29 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
134,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Глухова, 15
Всього: упаковка (1)
149,99
Економія: -30,70 грн
119,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 29
Всього: упаковка (1)
139,50
Економія: -20,21 грн
119,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12-Г
Всього: упаковка (1)
136,50
Економія: -17,21 грн
119,29 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Всього: упаковка (2)
154,00
Економія: -22,50 грн
131,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Машинобудівників, 11-А
Всього: упаковка (1)
157,00
Економія: -25,50 грн
131,50 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 40
Всього: упаковка (4)
133,84
Економія: -8,09 грн
125,75 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (4)
137,50
Економія: -6,87 грн
130,63 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
135,00
Економія: -10,80 грн
124,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Оленівська, 34
Всього: упаковка (2)
154,00
Економія: -22,50 грн
131,50 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (6)
136,50
Економія: -4,09 грн
132,41 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (4)
128,50
Економія: -3,85 грн
124,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
158,99
Економія: -39,70 грн
119,29 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
142,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (2)
126,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
126,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (1)
126,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (2)
126,70 грн