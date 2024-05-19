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NOW FOODS СОНЯШНИКОВИЙ ЛЕЦИТИН капсули м'які 1200 мг, №30 - Київ (875619) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 567 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
356,90
Економія: -88,40 грн
268,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
356,90
Економія: -88,40 грн
268,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
279,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
279,21 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (4)
356,90
Економія: -88,40 грн
268,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
283,96 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
356,90
Економія: -88,40 грн
268,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
356,90
Економія: -88,40 грн
268,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
297,31
Економія: -55,81 грн
241,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
356,90
Економія: -88,40 грн
268,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
356,90
Економія: -88,40 грн
268,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
313,07
Економія: -71,92 грн
241,15 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
298,60
Економія: -30,10 грн
268,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
356,90
Економія: -88,40 грн
268,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
282,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
286,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
329,99
Економія: -88,50 грн
241,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
303,48
Економія: -62,26 грн
241,22 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
339,90
Економія: -10,20 грн
329,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
356,90
Економія: -88,40 грн
268,50 грн