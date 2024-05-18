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NOW FOODS СОНЯШНИКОВИЙ ЛЕЦИТИН капсули м'які 1200 мг, №30 - Харків (875619) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
288,50
Економія: -30,02 грн
258,48 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
356,90
Економія: -88,40 грн
268,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
349,60
Економія: -81,10 грн
268,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
287,55
Економія: -32,08 грн
255,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
306,33
Економія: -60,65 грн
245,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
300,81
Економія: -45,70 грн
255,11 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
279,95
Економія: -24,28 грн
255,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (2)
254,51 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (2)
356,90
Економія: -88,40 грн
268,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
356,90
Економія: -88,40 грн
268,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
258,31 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
293,77
Економія: -46,30 грн
247,47 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (2)
356,90
Економія: -88,40 грн
268,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (2)
356,90
Економія: -88,40 грн
268,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
285,92
Економія: -29,28 грн
256,64 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (2)
349,60
Економія: -81,10 грн
268,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
305,80
Економія: -50,01 грн
255,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
289,57
Економія: -31,33 грн
258,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
288,66
Економія: -29,32 грн
259,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
295,26
Економія: -37,62 грн
257,64 грн