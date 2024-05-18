NOW FOODS СОНЯШНИКОВИЙ ЛЕЦИТИН капсули м'які 1200 мг, №100 - Харків (709306) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
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Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Варва, вул. Миру, 48-В
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ладан, вул. Миру, 75
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 307
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 305
Наявність на 2024-05-21 - 20:00