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L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №80 - Львів (75960) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
115,99
Економія: -22,57 грн
93,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
130,99
Економія: -37,57 грн
93,42 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
126,90
Економія: -47,00 грн
79,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
110,99
Економія: -17,57 грн
93,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
140,50
Економія: -47,08 грн
93,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
126,50
Економія: -33,08 грн
93,42 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
100,99
Економія: -7,57 грн
93,42 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (3)
126,90
Економія: -47,00 грн
79,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (2), таблетки (7)
98,30
Економія: -18,40 грн
79,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: таблетки (70)
113,99
Економія: -20,57 грн
93,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (3)
121,99
Економія: -28,57 грн
93,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (1)
135,50
Економія: -42,08 грн
93,42 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (3)
105,10
Економія: -26,70 грн
78,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (13)
104,99
Економія: -11,57 грн
93,42 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (3)
121,50
Економія: -41,60 грн
79,90 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
110,50
Економія: -17,08 грн
93,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (1)
121,99
Економія: -28,57 грн
93,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: упаковка (1)
132,99
Економія: -39,57 грн
93,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
116,10
Економія: -3,48 грн
112,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Варшавська, 193
Всього: упаковка (1)
117,99
Економія: -24,57 грн
93,42 грн