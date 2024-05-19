L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №80 - Львів (75960) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 60 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
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Всього: упаковка (2)
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Львів, просп. Свободи, 5
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Горської, 9
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Львів, пл. Липнева, 10
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (7)
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Львів, вул. Городоцька, 153
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Всього: таблетки (70)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Залізнична, 7
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Варшавська, 193