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L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №80 - Київ (75960) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
125,99
Економія: -31,30 грн
94,69 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), таблетки (7)
126,80
Економія: -46,90 грн
79,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), таблетки (7)
126,90
Економія: -47,00 грн
79,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
126,90
Економія: -47,00 грн
79,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2), таблетки (3)
126,90
Економія: -47,00 грн
79,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
131,95
Економія: -3,96 грн
127,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
126,75
Економія: -3,80 грн
122,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (3)
126,90
Економія: -47,00 грн
79,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
114,50
Економія: -19,81 грн
94,69 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (5)
105,00
Економія: -8,40 грн
96,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
128,40
Економія: -3,85 грн
124,55 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
127,30
Економія: -3,82 грн
123,48 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (3)
126,90
Економія: -47,00 грн
79,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
129,65
Економія: -3,89 грн
125,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
125,50
Економія: -30,81 грн
94,69 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
117,36
Економія: -14,78 грн
102,58 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (3)
126,90
Економія: -47,00 грн
79,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (4)
126,90
Економія: -47,00 грн
79,90 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (5)
108,31 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (1)
126,75
Економія: -3,80 грн
122,95 грн