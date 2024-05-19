L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №80 - Київ (75960) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 161 аптеці
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (7)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Свк фарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107