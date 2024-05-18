L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №80 - Харків (75960) Лікарський препарат - ціни
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Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
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Харків, проїзд Стадіонний, 11
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Харків, просп. Слави, 3-А
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Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
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Харків, вул. Золочівська, 19
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Байрона, 183
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (70)
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Харків, шосе Салтівське, 145
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Всього: таблетки (20)
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 52
Аптека копійка
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б