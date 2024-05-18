Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела амінокислотL-КАРНІТИНЦіни в аптеках

L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №80 - Харків (75960) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
112,50
Економія: -17,81 грн
94,69 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
114,65
Економія: -15,46 грн
99,19 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
112,50
Економія: -17,81 грн
94,69 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
119,50
Економія: -24,81 грн
94,69 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (1)
115,90 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (4)
107,50
Економія: -12,81 грн
94,69 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
107,99
Економія: -13,30 грн
94,69 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2)
110,50
Економія: -15,81 грн
94,69 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: таблетки (60)
110,13
Економія: -10,97 грн
99,16 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
Всього: упаковка (1)
113,45
Економія: -17,26 грн
96,19 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (3)
125,99
Економія: -31,30 грн
94,69 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
105,99
Економія: -11,30 грн
94,69 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Слави, 3-А
Всього: упаковка (1)
128,99
Економія: -34,30 грн
94,69 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
112,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (4)
112,50
Економія: -17,81 грн
94,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (2)
113,94
Економія: -3,94 грн
110,00 грн
Ощад аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (1)
107,99
Економія: -13,30 грн
94,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: таблетки (70)
111,81
Економія: -5,41 грн
106,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 52
Всього: таблетки (20)
125,50
Економія: -30,81 грн
94,69 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
106,46
Економія: -3,26 грн
103,20 грн