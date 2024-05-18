L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №80 - Дніпро (Дніпропетровськ) (75960) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 36 аптеках
Аптека бам
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Нє болєй
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Дніпро, вул. Робоча, 152
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2), таблетки (6)
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Подорожник
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Всього: таблетки (50)
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Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Аптека бам
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Всього: таблетки (40)
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Дніпро, вул. Пастера, 2
Аптека24
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Всього: таблетки (3)
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Дніпро, вул. Незалежності, 27
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Нє болєй
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Всього: упаковка (64)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), таблетки (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Не болей! семья аптек
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Всього: таблетки (60)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 6