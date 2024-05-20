L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №40 - Одеса (75959) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Меліса
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Одеса, вул. Скісна, 10-А
Аптека tas
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Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Аптека tas
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Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Аптека низьких цін
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Аптека низьких цін
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
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Одеса, бульв. Десантний, 1
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/1
В інших містах:
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2