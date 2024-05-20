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L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №40 - Одеса (75959) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Меліса
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
56,00 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
60,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (6)
57,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
52,15
Економія: -4,48 грн
47,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
58,14
Економія: -8,53 грн
49,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
Всього: упаковка (1)
55,42
Економія: -7,34 грн
48,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (2)
66,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (5)
60,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/1
Всього: упаковка (2)
52,11
Економія: -4,30 грн
47,81 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139-Б
Всього: упаковка (1)
59,53
Економія: -7,66 грн
51,87 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Всього: упаковка (2)
60,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Всього: упаковка (1)
60,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Всього: упаковка (3)
55,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Всього: упаковка (2)
54,97
Економія: -6,82 грн
48,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
58,77
Економія: -9,16 грн
49,61 грн