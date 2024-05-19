L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №40 - Львів (75959) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Львів, вул. Шпитальна, 8
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Львів, вул. Городоцька, 141/143
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Аптека 3і
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 2
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
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Львів, вул. Драгана, 1
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Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Подорожник
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Калуш, вул. Дзвонарська, 5
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12