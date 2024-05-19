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L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №40 - Львів (75959) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
55,66
Економія: -7,78 грн
47,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
58,08
Економія: -9,77 грн
48,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
55,11
Економія: -7,35 грн
47,76 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: таблетки (20)
52,10 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
86,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
54,90 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Драгана, 1
Всього: упаковка (1)
50,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Антонича, 10
Всього: упаковка (1)
91,50 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (2)
56,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 5
Всього: упаковка (1)
74,63
Економія: -22,76 грн
51,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (2)
60,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (2)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: упаковка (1)
57,77 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (4)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Всього: упаковка (2)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: упаковка (1)
56,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Всього: упаковка (2)
57,77 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
Всього: упаковка (1)
60,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
Всього: упаковка (2)
57,77 грн