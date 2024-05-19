L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №40 - Київ (75959) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 117 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека гормональних препаратів
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
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Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Аптекар
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Київ, вул. Саксаганського, 42
Мед-сервіс
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Віталюкс
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Київ, вул. Антоновича, 47-А
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Київ, вул. Жилянська, 69/71
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Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Віталюкс
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Київ, вул. Павлівська, 17
Мед-сервіс
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Київ, пл. Печерська, 1
Мед-сервіс
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81