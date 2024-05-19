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L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №40 - Київ (75959) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
62,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
63,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
64,00 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
57,77 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (1)
57,77 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (2)
56,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
56,67 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
57,77 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (3)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (2)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
55,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
51,37
Економія: -3,31 грн
48,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (4)
58,20 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
59,48
Економія: -7,49 грн
51,99 грн