L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №40 - Харків (75959) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
В інших містах:
Сатурн-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Економ аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Аптека копійка
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайський, м-н 1/2, 48
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 7