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L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №40 - Харків (75959) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
56,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: таблетки (30)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
60,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: упаковка (2)
55,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Всього: упаковка (2)
60,52 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Всього: упаковка (1)
56,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
Всього: упаковка (2)
59,30
Економія: -10,04 грн
49,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (2)
57,77 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
Всього: упаковка (1)
59,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (2)
55,02 грн
Економ аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (2)
55,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: таблетки (20)
53,70
Економія: -5,97 грн
47,73 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всього: упаковка (1)
59,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (3)
57,77 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (2)
55,02 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Всього: упаковка (1)
55,02 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
Всього: упаковка (1)
60,82
Економія: -8,95 грн
51,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: таблетки (20)
53,20
Економія: -3,87 грн
49,33 грн