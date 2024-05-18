L-КАРНІТИН таблетки 0.25 г, №40 - Дніпро (Дніпропетровськ) (75959) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 51 аптеці
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Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
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Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
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Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Нє болєй
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Дніпро, вул. Привокзальна, 3
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Дніпро, вул. Пастера, 2
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Дніпро, вул. Незалежності, 17
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Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
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Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Мед-сервіс
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Дніпро, тупик Запорізький, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Мед-сервіс
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Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
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Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119