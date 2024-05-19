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L-КАРНІТИН СИРОП сироп 100 мл, №1 - Львів (73675) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
91,08 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
105,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
91,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
84,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
91,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
96,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
85,01 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (2)
101,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (3)
85,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
85,37 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (2)
105,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (1)
84,24 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 107
Всього: упаковка (1)
105,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Стрийська, 103
Всього: упаковка (1)
105,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (2)
116,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 92
Всього: упаковка (1)
91,08 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (3)
112,30 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
129,50 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
95,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
110,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Мазепи, 2
Всього: упаковка (1)
84,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Гончара Олеся, 3
Всього: упаковка (1)
91,08 грн