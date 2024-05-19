L-КАРНІТИН СИРОП сироп 100 мл, №1 - Київ (73675) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 180 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (9)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Фармація
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека оптових цін
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Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
D.s.
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
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Київ, вул. Січових Стрільців, 21
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Київ, вул. Хорива, 17
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Київ, вул. Верхній Вал, 22
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
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Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24