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L-КАРНІТИН СИРОП сироп 100 мл, №1 - Харків (73675) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
102,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
101,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
98,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
102,57 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (1)
105,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
101,16 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
101,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
85,01 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
101,78 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
105,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
109,50 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
103,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Одеська, 182
Всього: упаковка (2)
109,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
85,08 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
107,44
Економія: -13,84 грн
93,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Саперна, 32
Всього: упаковка (1)
101,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 9
Всього: упаковка (2)
105,03 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
102,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (2)
85,01 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Жасминовий, 9
Всього: упаковка (2)
95,90 грн