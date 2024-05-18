L-КАРНІТИН СИРОП сироп 100 мл, №1 - Харків (73675) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 29 аптеках
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Харків, пл. Конституції, 20
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека ваш консультант
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Харків, просп. Гагаріна, 41/2
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
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Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Одеська, 182
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Саперна, 32
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 9
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Жасминовий, 9