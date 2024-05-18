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L-КАРНІТИН СИРОП сироп 100 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (73675) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (1)
98,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
102,75
Економія: -8,62 грн
94,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
85,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
103,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
111,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
101,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
Всього: упаковка (1)
107,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Всього: упаковка (2)
103,86 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (1)
111,75
Економія: -14,51 грн
97,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (1)
107,79
Економія: -10,83 грн
96,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
89,20 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41
Всього: упаковка (1)
101,70 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
Всього: упаковка (1)
67,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
91,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
Всього: упаковка (1)
85,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (2)
95,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
95,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
95,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Миру, 26
Всього: упаковка (2)
85,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (1)
97,42 грн