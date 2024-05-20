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L-КАРНІТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Запоріжжя (229707) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
804,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
832,46
Економія: -85,96 грн
746,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
766,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
841,36
Економія: -51,75 грн
789,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
729,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
725,23 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
732,42 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (1)
1063,50
Економія: -274,50 грн
789,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
959,33
Економія: -86,59 грн
872,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 112
Всього: упаковка (1)
890,07
Економія: -79,00 грн
811,07 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
817,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (1)
904,91
Економія: -141,52 грн
763,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
847,84
Економія: -102,24 грн
745,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (1)
859,09
Економія: -74,27 грн
784,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
906,65
Економія: -94,05 грн
812,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Всього: упаковка (1)
865,80
Економія: -58,17 грн
807,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
Всього: упаковка (1)
750,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
Всього: упаковка (1)
847,48
Економія: -100,64 грн
746,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (1)
893,54
Економія: -120,71 грн
772,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
885,57 грн