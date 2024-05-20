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L-КАРНІТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Одеса (229707) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
900,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
765,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
712,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
806,11
Економія: -54,76 грн
751,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
748,48 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
847,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
786,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
783,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
870,28
Економія: -125,79 грн
744,49 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
909,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (1)
795,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
927,52 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
778,10 грн
Маргарита
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (2)
890,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
Всього: упаковка (1)
813,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
811,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (2)
771,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
822,87 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
886,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
720,23 грн