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L-КАРНІТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Львів (229707) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
821,15
Економія: -1,71 грн
819,44 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
1058,10
Економія: -269,10 грн
789,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
757,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
757,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (1)
757,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
829,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
888,93
Економія: -74,63 грн
814,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (1)
1039,30
Економія: -213,80 грн
825,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
828,40
Економія: -24,85 грн
803,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
788,29
Економія: -51,66 грн
736,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
812,85
Економія: -75,29 грн
737,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 26
Всього: упаковка (1)
791,44 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
898,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
766,86
Економія: -38,96 грн
727,90 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (2)
1054,90
Економія: -265,90 грн
789,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (1)
737,89 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
824,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
643,47
Економія: -28,77 грн
614,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
744,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Скоропадського, 14
Всього: упаковка (1)
949,99
Економія: -143,33 грн
806,66 грн