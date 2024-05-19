L-КАРНІТИН 500 мг таблетки 500 мг, №30 - Львів (229707) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Аптека сальве
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 26
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
В інших містах:
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Скоропадського, 14